Web Dünyasında Fırsat Zamanı: Domain’de Dev İndirim Başladı!

Üstelik indirime ek, aynı alan adının .SHOP uzantısı da ÜCRETSİZ!

Günümüzde dijital varlığın önemi giderek artıyor ve işletmelerin online varlık oluşturması kaçınılmaz hale geliyor. Bu doğrultuda, siz değerli müşterilerimiz için özel bir teklifimiz var: Domain fiyatlarında muazzam bir indirim kampanyası başlatıyoruz!

Fırsatlar Kaçmaz!

Artık .com, .net ve .org uzantılı domainlere sahip olmak daha da uygun! Normalde 11,49$ olan bu değerli domainleri, sizlere özel olarak sadece 2,99$'a sunuyoruz. Bu indirim fırsatını kaçırmayın ve dijital varlığınızı güçlendirin.

Kimler Yararlanabilir?

Bu özel indirim kampanyası yalnızca web sitemize yeni kayıt olan kullanıcılarımız için geçerlidir. Yani, eğer daha önce kaydolmadıysanız, şimdi tam zamanı! Sadece web sitemize üye olarak, en düşük fiyatlarla premium domainlere sahip olabilirsiniz.

Neden Domain Önemlidir?

Bir domain, markanızın dijital kimliğini belirler ve online varlığınızı güçlendirir. Müşterilerinizin sizi bulmasını sağlar, marka bilinirliğinizi artırır ve profesyonel bir imaj oluşturmanıza yardımcı olur. Şimdi, bu değerli varlıklara uygun fiyatlarla sahip olma fırsatını kaçırmayın.

Nasıl Yararlanabilirsiniz?

Web sitemize buraya tıklayarak kayıt olun.

Arzu ettiğiniz .com, .net veya .org domaini seçin.

Ödeme sayfasında otomatik olarak uygulanan indirimin keyfini çıkarın ve sadece 2,99$'a domaininizi alın.

Domainler İçin Aradığınız Tüm Özellikler Alastyr’da!

Tüm alan adı müşterilerimize sunduğumuz ücretsiz servisler ile ek maliyetlere katlanmadan domaininizi yönetin.

Ücretsiz Transfer Kilidi: Güvenlik açısından büyük önem arz domain kitleme özelliği Alastyr müşterilerine ücretsiz sunulmaktadır.

Ücretsiz Park Sayfası: Müşterilerimize sunduğumuz ücretsiz park sayfasını kendinize göre düzenleyip kullanabilirsiniz.

Profesyonel DNS Yönetimi: Alan adlarının tüm DNS yönetimlerini panel üzerinden online ve tamamen ücretsiz olarak yapabilirsiniz.

Ücretsiz Firma İç Transfer: Firmamızda yer alan alan adınızı herhangi bir müşteriye ücretsiz olarak aktarabilirsiniz.

Transfer Kodu: İstediğiniz zaman alabileceğiniz transfer kodu ile domaininizi transfer edebilirsiniz.

7/24 Ticket Desteği: Profesyonel ekibimiz, ihtiyaçlarınız olan her anda size destek olmak için hazır.

İşinizi Büyütün!

Bu fırsatı kaçırmayın ve işletmenizi daha geniş kitlelere taşıyın. Etkileyici bir online varlık oluşturarak rakiplerinizin önüne geçin. Web sitemize kaydolun, avantajlı fiyatlarla domaininizi alın ve dijital dünyada etkileyici bir varlığa sahip olun.

Sorularınız mı Var?

Eğer kampanya veya domain hakkında herhangi bir sorunuz varsa, bizimle [email protected] adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Unutmayın, Fırsatlar Kaçmaz! Şimdi web sitemize kaydolun ve online varlığınızı güçlendirmenin tadını çıkarın!