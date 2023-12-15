Kasko ve sigortaya dikkat!

Öte yandan maddi kazaya karışıldığı durumlarda sigorta şirketinin karşı tarafa yaptığı hasar ödemesi 120 bin TL iken bu tutar 200 bin TL seviyesine yükseltildi. Peki düzenleme ile birlikte yeni dönemde araç sahiplerini ne bekliyor?

Kasko fiyatlarında son dönemde dikkat çeken düşüşler görülmüştü. Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı (TÜKONFED) Turusan Bağcı, milliyet.com.tr’ye yaptığı açıklamalarda araç sahiplerine ‘Bu dönemi kaçırmayın’ diyerek önemli uyarılarda bulundu. Bağcı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

‘İYİ SÜRÜCÜ-KÖTÜ SÜRÜCÜ ARASINDA UÇURUM DEVAM EDİYOR’

“Resmi Gazete’de bugün yayımlanan karara göre trafik sigortası primleri ocak ayında yüzde 10 artacak. Şubat, mart ve nisan ayları için artış oranı yüzde 5 olarak uygulanacak. 2023’te bilindiği üzere aylık yüzde 2 artıyordu. Burada bir artışa gidildi. İyi sürücü ile kötü sürücü arasındaki uçurum halen devam ediyor.

5 yıl ve üzeri hasarsız kullanan iyi sürücüler yüzde 50 indirim almaya devam ederken, 5’ten fazla kaza yapan kötü sürücüler yüzde 200 sür primi ödüyor. Burada iyi sürücü ile kötü sürücü arasındaki prim farkı 7 kat oranda devam ediyor.

‘YÜZDE 200’E YAKIN ZARAR VAR’

Hatta kötü sürücülere psikolojik rehabilitasyon gündeme gelmişti. Bunu bir an önce sisteme sokabilirler. Trafik sigortasındaki artışlar sigorta şirketlerini memnun etmiyor. Poliçelerde geçen yıl yüzde 40-50 aralığında artış oldu. Enflasyon ise bunun çok daha üzerinde. Bu artış 2023- 2024'ün zararını karşılamıyor ve büyük zarar var. Yüzde 200’e yakın zarar var. Bu şartlarda trafik poliçesi ‘şirketleri zor duruma sokmaya devam edebilir’ uyarısı yapılıyor.

HASAR MALİYET ENDEKSİNDE GÜNCELLEMEYE GİDİLDİ

Yeni karar çeşitli endekslere bağlandı. Enflasyon, araç fiyatlarındaki artış, hasar maliyetleri, 2024’ün ilk 4 ayından sonra yüzde 5 olan aylık artışı sıfıra kadar indirme veya iki katına çıkarma konusunda Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na yetki verilmiş oldu.

‘200 BİN TL MADDİ HASARI SİGORTA ŞİRKETİ KARŞILAYACAK’

2023’te trafik sigortasında hususi otomobillerde maddi zarar yani karşı tarafa çarptınız zarar verdiğiniz bu 120 bin TL’ye kadar ödeniyordu. Yeni limitlerin 200 bin olduğunu yani neredeyse yüzde 80’e yakın bir artış olduğunu görüyoruz. Primlerde böyle bir artış yapılmaması ancak ödenecek hasarların artırılması trafik sigortalarında zararın daha da yükseleceği konusunda endişe yaratıyor.

Hususi otomobillerde ölüm ve sakatlıkta kişi başına 1 milyon 200 bin TL olan limitte 1 milyon 800 bin TL’ye çıkarılmış durumda. Kamyon, otobüs gibi araçlarda bu çok daha yüksek.

TRAFİK SİGORTASI ZAMANI GELMEDEN YENİLENİR Mİ?

Trafik sigortası poliçesini zamanından önce yenileyemiyoruz. Ocak, şubat, marta vaden varsa ben zam gelmeden aralıkta yapayım diyemiyorsun. Ancak trafik sigortası poliçeniz yoksa zaten yüzde 200’e yakın cezalı yaptıracaksınız. Bu daha da artacaktır. O nedenle poliçesi olmayanların aralık ayında yenilemeleri gerekiyor.

KASKO YAPTIRACAKLARA ÖNEMLİ UYARI! BU DÖNEMİ KAÇIRMAYIN

Kasko fiyatlarında düşüş aralık ayında da devam ediyor. Bu düşüş sürecek gibi gözüküyor. Araç fiyatlarındaki düşüş devam ettiği sürece kasko fiyatlarında azalışlar görebiliriz. Ancak araç fiyatlarında, enflasyon ve parça gibi konularda olacak artışlar kaskoya yansıyacaktır. Aralıktaki indirim kadar ocak, şubat, mart aylarında kaskoda indirim olmayacaktır. Kasko yapmak için aralık ayı çok güzel bir dönem, kaçırmamak gerekiyor.”

Kaynak: Milliyet