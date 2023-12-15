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DEM Parti 17 Aralıkta kongreye gidiyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( DEM PARTİ) Kocaeli İl Örgütü, 17 Aralık Pazar günü saat 12.00’da İzmit Yunus Emre Kültür Merkezinde kongresini gerçekleştirecek.
DEM Parti 17 Aralıkta kongreye gidiyor mask

 

Kocaeli halkını kongreye davet eden DEM Parti Kocaeli İl Eş Başkanı İbrahim Ergin, “Ülkemizin yaşadığı ekonomik çıkmaz ve toplumsal sorunların tartışılacağı, hep beraber barışı ve demokrasiyi güçlendireceğimiz kongremize tüm halkımız ve basın emekçileri davetlidir.” ifadelerini kullandı.

 

Katılımcılar

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu

DEM Parti PM Üyeleri

 

Adres

İzmit Yunus Emre Kültür Merkezi                  Saat:12.00

Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Cd. No:20  İzmit (Dolphin Alışveriş Merkezi)

15 Ara 2023 - 17:18 - Siyaset

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