DEM Parti 17 Aralıkta kongreye gidiyor

Kocaeli halkını kongreye davet eden DEM Parti Kocaeli İl Eş Başkanı İbrahim Ergin, “Ülkemizin yaşadığı ekonomik çıkmaz ve toplumsal sorunların tartışılacağı, hep beraber barışı ve demokrasiyi güçlendireceğimiz kongremize tüm halkımız ve basın emekçileri davetlidir.” ifadelerini kullandı.
Katılımcılar
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları
DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu
DEM Parti PM Üyeleri
Adres
İzmit Yunus Emre Kültür Merkezi Saat:12.00
Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Cd. No:20 İzmit (Dolphin Alışveriş Merkezi)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.