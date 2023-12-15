DEM Parti 17 Aralıkta kongreye gidiyor

Kocaeli halkını kongreye davet eden DEM Parti Kocaeli İl Eş Başkanı İbrahim Ergin, “Ülkemizin yaşadığı ekonomik çıkmaz ve toplumsal sorunların tartışılacağı, hep beraber barışı ve demokrasiyi güçlendireceğimiz kongremize tüm halkımız ve basın emekçileri davetlidir.” ifadelerini kullandı.

Katılımcılar

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu

DEM Parti PM Üyeleri

Adres

İzmit Yunus Emre Kültür Merkezi Saat:12.00

Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Cd. No:20 İzmit (Dolphin Alışveriş Merkezi)