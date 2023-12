C VİTAMİNİ HIRSIZI: ŞEKER

Her zaman söylüyoruz. Beslenmeyi düzeltmeden alınan takviyeler hiçbir işe yaramıyor önce beslenmenin düzeltilmesi gerekiyor. İşte bugünkü gönderimiz bunun çok güzel bir örneği. Covid 19 pandemisi sürecinde pek çok doktor bağışıklık sistemini güçlendirmek için D vitamini yanısıra C Vitamini de öneriyor. Peki aldığınız C vitamini gerçekten işe yaradı mı? İşte bu yazıyı Nurçin Çağlar sizin için çevirdi. İşte biz bu yüzden portakal suyu yıllardır içmiyoruz. Portakalı kısmen kabuğuyla ve lifleriyle birlikte yiyoruz ama asıl C vitamini sebzelerden almaya çalışıyoruz. Çok özel durumlarda da Lipozomal C vitamini tercih ediyoruz. Şimdi C vitamini hırsızını okuyalım.



“C vitamini ve şeker hücreye girmek için aynı yolağı kullanıyor; Glut-1 reseptörleri kanalıyla giriyor. Glut-1 reseptörleri C vitaminiyle birlikte şeker olduğunda her zaman şekeri tercih ederek alır. Fazla şeker tükettiğimizde daha fazla serbest radikal oluşur, bu da bunları nötralize etmek için daha fazla C vitaminine ihtiyaç var demektir. Ancak şeker C vitamininin hücreye giriş kapısını tutar ve C vitamini girişine izin vermez.

Önce şekeri tamamen kesmemiz gerekir. Yediğimiz her şeyin içeriğine bakıp gizli şeker kaynaklarını da belirlemek, bir şekilde şeker içeren yiyecekleri tamamen beslenmeden çıkarmak gerekir. Sonra da gerek yiyeceklerden gerekse de takviye ile C vitamini almamız gerekir. C vitamini takviyesi kullanıyorsak içeriğinde şeker olmamalı aksi takdirde işe yaramaz. C vitamini suda çözünen bir vitamin olduğundan fazlası idrarla atılır.



C vitamini sadece portakal ve greyfurtta bulunmaz, pek çok yiyecekte bulunur:

▪️ Yeşil ve kırmızı biber

▪️ Guava

▪️ Taze kekik

▪️ Ispanak

▪️ Kale

▪️ Brüksel lahanası

▪️ Brokoli

▪️ Kivi

▪️ Cennet hurması

▪️ Papaya

▪️ Çilek

▪️ Tatlı patates

▪️ Domates

