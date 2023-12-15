Kocaeli'de aile dramı yaşandı!

Henüz 17 yaşındayken evlendiğini söyleyen Yakdemir, Evliliğimde sürekli problemler olduğunu belirterek, " Problemler nedenle evden ayrıldım. Evden ayrıldığım bir gün çocukların çocuk esirgeme kurumuna verildiğini öğrendim " dedi.

2005 doğumlu çocuklarının çocuk esirme kurumuna verildiğini anlatan Yakdemir, ikinci evliliğinden de 2 çocuğu olduğunu belirterek,"Her yerde onları aradım. Ama bulamadım. Eşim sürekli çocuklara şiddet uyguluyordu. Eşimin evinden giderken şu an 21 yaşında olan Gamze isimli çocuğumu yanıma aldım. Ailemin evine gittikten 5 ay sonra çocuklarımın çocuk esirgeme kurumuna verildiğini öğrendim. Aile evine dönmek istediğimde ailem çocuklarımı istemedi. Bu yüzden Gamze'yi de kuruma bıraktım. Çocuklarımın Ankara'da bir aile tarafından evlat edindiğini öğrendim. Aile, iki çocuğumu birden almış. Çocuklarımın velayeti kayınperimdeydi. Bana çocuklar verilirken sorulmadı" dedi.

ÇOCUKLARIMI ZİYARET ETTİM

Yakdemir, programa başvurmak için çocuklarının 18 yaşına gelmesini beklediğini belirterek, öocuklarını esirme kurumunda sık sık ziyaret ettiğini anlattı.

İKİZLER BULUNDU

Müge Anlı, Yakdemir'in 14 yıl önce evlatlık verdiği ikizleri bir günde bulundu. İkizleri yetiştiren amca canlı yayına bağlanarak, "Çocukları bağrımıza bastık. Onları biz kendi çocuklarımızdan daha çok sevdik. Birisi sağlıkçı diğeri ise bilgisayar mühendisliği okuyor. Biz çocuklara evlatlık olduklarını anlatmadık. Doğurmakla anne olunmuyor. Çocuklar tam üniversite çağında psikolojileri alt üst olacak" dedi.

Olaya ilişkin konuşan ikizleri büyüten anne, "Ben çocukları çok iyi yetiştidim. Ben çocuklara bu durumu söylemeyi erteledim. Çocuklara ancak psikolog eşliğinde bu durumu aktarabilirim" dedi.

CANLI YAYINDA KRİZ GEÇİRDİ

Duydukları karşısında gözyaşlarına boğulan anne, canlı yayında kriz geçirdi.

BİYOLOJİK ANNESİNE SESLENDİ

Öte yandan Hatice programa telefonla bağlanarak, biyolojik annesine şunları söyledi:

Senin için içimden bir şey demek istemiyor. Nasıl 1,5 yaşında bir çocuk bırakılır? Bizi bırakana kadar keşke kocanı bıraksaydın. Madem çaresizsiniz benden önceki çocukları neden bırakmadınız? Beni yetimhanede sadece 3 kez ziyaret etmişsiniz. Gamze ablamı neden bırakmadınız? Keşke diğer kardeşlerim de benim gibi mutlu ailelerde büyüseydi.

Programa bağlanan Gamze, "Bizim elimizden bir şey gelmedi. Biz onları çok özledik. Abim ve ablam ile görüşüyoruz. Birbirimizi tanımayı çok istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kardeşleri ve annesi ile görüşmek istemediğini söyleyen Hatice, " Ben belgeleri size attım Müge Hanım, kuruma bizi ziyaret etmeye gelmemiş" dedi.

SOSYAL İNCELEME RAPORU ŞAŞKINLIK YARATTI

Sosyal inceleme raporunu okuyan Müge Anlı'ın söyledikleri şaşkınlık yarattı. Raporda şu ifadelerin yer aldığı görüldü:

Yusuf ve Nuriye çifti 1996 yılında evlenmiştir. Baba Yusuf Güngören'in eşi Nuriye Güngören'in kendisini aldattığı şüphesiyle 2001 yılında bir şahsı pompalı yaraladığı bunun sonucunda Hendek Cezaevinde iki yıl hapis cezasına çarptırıldığı 3 yıl süre ile kamu hizmetinden men cezası aldığı belirtilmiştir. Cezaevinde kaldığı dönemde firar etme girişiminde bulunduğu ve firar ederken, şiddete maruz kaldığı ve bunun sonucunda iletişim becerilerinin oldukça sınırlandığı ve agresif bir yapıya sahip olduğu, eşine ve çocuklarına sık sık şiddet uyguladığı, anne Nuriye'nin ise sık sık evden kaçtığı tespit edildi. Kurumumuza yerleştirilen Ramazan ve Hatice anneleri tarafından yalnızca 3 kez ziyarte edilmiştir. Kurum yapısına ilk zamanlar uyum sağlamakta güçlük çeken kardeşler daha sonra kuruma alışmışlardır.

Öz babalarının ve akrabalarının çocukların bakımını üstlenmekte yetersiz kalacağı gözlendiğinden dedenin de annenin çocuklarla ilgilenmediğini belirtmesi üzerine çocuklar evlatlık verilmiştir.

Müge Anlı'nın okuduklarından sonra söz alan Hatice, "Benim annem yanımda. Beni büyütmedin. Ne yüzle bizi arıyorsun? Hasta olduğumda benim yanımda annem babam vardı. Benim bir tane annem var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Takvim