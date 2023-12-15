Kocaeli’nin Körfez ilçesinde devrildikten sonra 75 metre sürüklenen hafriyat kamyonu bariyerleri kırarak yeşillik alana düşmüş Ogün Topçu hayatını kaybetmişti. Dün son yolculuğuna uğurlanan Ogün Topçu'nun acısına dayanamayan, uzun süredir kanser tedavisi gören Kemal Topçu'da bugün yaşama veda etti. Merhum Kemal Topçu bugün Emekevler Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Köseköy İstasyon Mezarlığına defnedilecek
- Asayiş
Torunun hasretine dayanamayan dede vefat etti!
Torununun acısına dayanamayan dede hayatını kaybetti .Uzun süredir kanser tedavisi gören Kemal Topçu torununun acısına dayanamadı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.