15 Ara 2023 - 19:54 - Asayiş

İsrail AA muhabirine saldırdı!

Hamas ile çatışmaya başladığından beri 89 gazeteciyi öldüren İsrail güçleri, Doğu Kudüs ve Gazze’de görev yapan basın mensuplarına saldırdı.