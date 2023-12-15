Anadolu Ajansının haberine göre, İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te görev yapan Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Haruf’u görevi sırasında şiddetli şekilde darbetti, gazeteci hastaneye kaldırıldı.
- Asayiş
İsrail AA muhabirine saldırdı!
Hamas ile çatışmaya başladığından beri 89 gazeteciyi öldüren İsrail güçleri, Doğu Kudüs ve Gazze’de görev yapan basın mensuplarına saldırdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.