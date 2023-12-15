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İsrail AA muhabirine saldırdı!

Hamas ile çatışmaya başladığından beri 89 gazeteciyi öldüren İsrail güçleri, Doğu Kudüs ve Gazze’de görev yapan basın mensuplarına saldırdı.
İsrail AA muhabirine saldırdı! mask

Anadolu Ajansının haberine göre, İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te görev yapan Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Haruf’u görevi sırasında şiddetli şekilde darbetti, gazeteci hastaneye kaldırıldı.

15 Ara 2023 - 19:54 - Asayiş

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