İzmit’in en büyük fabrikalarından biri işçilere dev zam yaptı!

Kocaeli’nin en büyük otomotiv fabrikalarından biri olan İzmit’te kurulu Hyundai, yaklaşık 2.700 işçisini sevindiren haberi duyurdu. Sendikanın olmadığı Hyundai’de yönetim işçilere Migros, Metro ve Sodexo’nun geçerli olduğu kurumlarda kullanılabilen alışveriş çeki veriyordu. Bu alışveriş çeki 6.000 TL değerindeydi. Yeni yıl öncesinde Hyundai yönetimi alışveriş çeklerine zam yapma kararı aldı. Yapılan yüzde 67 oranındaki zamla beraber alışveriş çeklerinin değeri 10.000 TL’ye yükseldi. Yapılan zam, Hyundai işçisini memnun ederken, ücret zamları konusunda ilerleyen günlerde fabrika yönetiminin nasıl bir tutum sergileyeceği ayrıca merak ediliyor.