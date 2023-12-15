Kocaeli’nin en büyük otomotiv fabrikalarından biri olan İzmit’te kurulu Hyundai, yaklaşık 2.700 işçisini sevindiren haberi duyurdu. Sendikanın olmadığı Hyundai’de yönetim işçilere Migros, Metro ve Sodexo’nun geçerli olduğu kurumlarda kullanılabilen alışveriş çeki veriyordu. Bu alışveriş çeki 6.000 TL değerindeydi. Yeni yıl öncesinde Hyundai yönetimi alışveriş çeklerine zam yapma kararı aldı. Yapılan yüzde 67 oranındaki zamla beraber alışveriş çeklerinin değeri 10.000 TL’ye yükseldi. Yapılan zam, Hyundai işçisini memnun ederken, ücret zamları konusunda ilerleyen günlerde fabrika yönetiminin nasıl bir tutum sergileyeceği ayrıca merak ediliyor.
15 Ara 2023 - 23:30- Gündem Güncelleme:
İzmit’in en büyük fabrikalarından biri işçilere zam yaptı!
İzmit’in en büyük fabrikalarından biri olan Hyundai, yeni yıl öncesinde işçisini sevindirecek bir iyileştirme yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(7 )
İşçi - Geçen yılda 10 bin tl vermişti hayal kırıklığı oldu işçiler için
Gökhan - Hayırlı olsun bizimkiler 750 tl veriyorlar bir de lütufmuş gibi söylüyorlar
Cablemar Maduru - Cablemar da 2 ayda bir 500 TL Metro Çeki verir sanki cok büyük bir is yapmis gibi kasila kasila
Cablemar Maduru - Cablemar sirketi de halen 500 tl metro fisi versin 2 ayda bir birde çok büyük başariymiş gibi lanse etsin kasilip kasilip dursun
Ademoğlu - Helal olsun adamlara, bizde ise en fazla 2000 verirler.
Ayşen Yaprak - Güle güle kullansınlar
Oktay - Helal harca harca bitmez yıl başına madagaskarda girerler
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.