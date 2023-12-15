15 Ara 2023 - 23:30- Gündem G:

İzmit’in en büyük fabrikalarından biri işçilere zam yaptı!

İzmit’in en büyük fabrikalarından biri olan Hyundai, yeni yıl öncesinde işçisini sevindirecek bir iyileştirme yaptı.
İzmit’in en büyük fabrikalarından biri işçilere zam yaptı! mask

Kocaeli’nin en büyük otomotiv fabrikalarından biri olan İzmit’te kurulu Hyundai, yaklaşık 2.700 işçisini sevindiren haberi duyurdu. Sendikanın olmadığı Hyundai’de yönetim işçilere Migros, Metro ve Sodexo’nun geçerli olduğu kurumlarda kullanılabilen alışveriş çeki veriyordu. Bu alışveriş çeki 6.000 TL değerindeydi. Yeni yıl öncesinde Hyundai yönetimi alışveriş çeklerine zam yapma kararı aldı. Yapılan yüzde 67 oranındaki zamla beraber alışveriş çeklerinin değeri 10.000 TL’ye yükseldi. Yapılan zam, Hyundai işçisini memnun ederken, ücret zamları konusunda ilerleyen günlerde fabrika yönetiminin nasıl bir tutum sergileyeceği ayrıca merak ediliyor.
# büyük, yeni

15 Ara 2023 - 23:30 - Gündem

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Yorumlar

(7)
07

İşçi - Geçen yılda 10 bin tl vermişti hayal kırıklığı oldu işçiler için

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Aralık 10:12
06

Gökhan - Hayırlı olsun bizimkiler 750 tl veriyorlar bir de lütufmuş gibi söylüyorlar

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 16 Aralık 10:06
05

Cablemar Maduru - Cablemar da 2 ayda bir 500 TL Metro Çeki verir sanki cok büyük bir is yapmis gibi kasila kasila

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Aralık 09:40
04

Cablemar Maduru - Cablemar sirketi de halen 500 tl metro fisi versin 2 ayda bir birde çok büyük başariymiş gibi lanse etsin kasilip kasilip dursun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Aralık 09:35
03

Ademoğlu - Helal olsun adamlara, bizde ise en fazla 2000 verirler.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Aralık 09:12
01

Oktay - Helal harca harca bitmez yıl başına madagaskarda girerler

Yanıtla . 6Beğen . 2Beğenme 16 Aralık 02:11
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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