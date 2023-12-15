Yeşil Sol Parti ve DEM PM Toplantısı yapıldı

Yerel Seçimler ve DEM PM Toplantısı, Örgütlenme ve Tanıtım çalışmaları gündemleriyle toplanan Merkez Yürütme Kurulu tarafından alınan kararlar ise şu şekilde:

1. Bilgilendirme: Mevcut çalışma guruplarına ilaveten Parti üyelerimizin LGBTİ çalışma gurubunun kurulması için çalışma yürütüldüğü, tanıtım ve lansmanının Ocak ayında yapılabileceği, 28 Aralık 2023 tarihinde Filistin’le dayanışmaya yönelik etkinlikler olacağı, partinin bu etkinliklerle ilişkilenmesi, 6 Şubat depreminin yıldönümünde Antakya merkezli Ekoloji Birliği ve İklim Adaleti tarafından miting planlaması yapılacağı bilgisi verildi. Ayrıca “YEŞİL SOL YOLUNA DEVAM EDİYOR” basın açıklamasının yoğun ilgi gördüğü, çeşitli basın organlarında geniş yer bulduğu bilgisi verilerek çalışmanın kendisi değerlendirildi. Genişleme çalışmaları kapsamında gerek Yeşiller gerekse Yeşil Yaşam İnisiyatifi ile kurulan ilişkinin sonuçlarının beklendiği bilgisi paylaşıldı. Özellikle DEM Parti bileşeni diğer siyasal gurup ve partilerle kurulan ilişkide kısmen sağlanan ortaklaşmalar üzerine bazı etkinliklerin ortak planlanabileceği bilgisi verildi.

2. Yerel seçimlere gidilmekte olan bu süreçte hafta sonu yapılacak olan DEM Parti Meclisinin önemi ve seçim stratejimiz üzerine tartışma yapıldı. DEM Yetkili organlarından gelen 81 İlde aday çıkarma eğilimi, CHP’nin DEM ziyaret çeşitli açılardan değerlendirerek; 2019 Yerel seçimlerde olduğu gibi Kazanma ve kaybettirme siyasetinin birebir bugün uygulanamayacağı, 2024 yerel seçimlerinde kazan kazan siyasetinin doğru olduğu ancak bunun mevcut söylemlerin dışında bir siyasetle yürütülmesi gerektiği vurgulandı. MYK da ortaya çıkan sonuçlar üzerinden DEM PM’de olan arkadaşların, görüşlerimizi güçlü bir şekilde ifade etmeleri üzerinde ortaklaşıldı.

3. DEM PM toplantısı sonrası toplantıdan çıkacak sonuçlara göre yeniden değerlendirme yapılmasına karar verildi.

4. İçinden geçmekte olduğumuz süreçte yeniden danışma kurulunun aktif hale getirilmesi uygun görüldü.

5. Örgütlenme sürecimiz açısından, bir yandan İl İlçe Örgütlerinin kuruluş süreçleri diğer yandan yerel seçimleri gündem yapan kimi etkinliklerin planlanmasına karar verildi. İzmir, Mersin, Çukurova bölgesi bunun için öncelikli iller olarak belirlendi. Karadeniz, İstanbul ve Ankara gibi illerde de Örgütlenme sürecimizin gündem yapıldığı etkinliklere ihtiyaç olduğu ifade edildi.

6. Sosyal medya hesaplarımızın önemli gündemler üzerinden aktif kullanılmasına karar verildi.

7. Tanıtım amacıyla ve internet üzerinden üye kabulü açısından WEB sitemizin hayata geçirilmesi için harekete geçilmesi uygun görüldü.

8. Hazırlanan ekip formlarının örgüte iletilmesi ve sosyal medya hesaplarıyla ilgili bilgi alınması ifade edildi.

9. 78’liler girişiminin ”19 Aralık ve Maraş Katliamı” konulu basın açıklaması için genel merkezimizde yapmak istediği basın toplantısına oy birliği ile karar verildi.

10. Türk Tabipler Birliğine destek ziyareti yapılması uygun görüldü.

11. 22 Aralık 2023 Cuma saat 19.30’da Merkez Yürütme Kurulu toplantısı yapılmasına oy birliği ile karar verildi.