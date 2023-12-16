İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/PYD bünyesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu A.E.A, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
- Asayiş
PKK/PYD operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyonda yakalanan zanlı cezaevine gönderildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.