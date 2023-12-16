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Kocaeli'de terör operasyonunda yakalanan zanlı bırakıldı

Kocaeli'de terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda gözaltına şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Anadolu Ajansı
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Kocaeli'de terör operasyonunda yakalanan zanlı bırakıldı mask

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından DHKP-C silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan H.P'yi yakalamak için operasyon düzenlendi. Şüpheli, Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

16 Ara 2023 - 09:06 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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