İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından DHKP-C silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan H.P'yi yakalamak için operasyon düzenlendi. Şüpheli, Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Asayiş
Kocaeli'de terör operasyonunda yakalanan zanlı bırakıldı
Kocaeli'de terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda gözaltına şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.