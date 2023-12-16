Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. Yılmaz "Memur ve memur emeklisi için yüzde 50 civarında bir artış olacak. İşçi emeklileri daha farklı şartlara tabi. Farklı emekli kesimleri arasındaki dengeyi koruyucu ve özellikle daha düşük alanları gözetici bir yaklaşım sergileyeceğiz" dedi. Türkiye'nin reel ekonomide ve büyümede çok başarılı olduğunu savunan Yılmaz, "Reelde elde ettiğimiz başarıyı, enflasyonunu düşürerek sürdürmeyi hedefliyoruz. Sıkıntımız enflasyon. O nedenle enflasyonla mücadele en önemli maddemiz olmuş durumda. Yıllık bazda enflasyonda düşüş 2024'te görülecek. 2025'te enflasyon yüzde 15, 2026'da tek haneli olacak" diye konuştu.
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Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması!
Milyonlarca çalışan, memur ve emeklinin gözü yeni yılda geçerli olacak maaş zammını bekliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı bir canlı yayında, yeni yılda uygulanacak asgari ücret ile emekli maaşlarında yapılacak zamma ilişkin açıklamalarda bulundu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.