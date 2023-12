KS Yöneticisi hayatını kaybetti!

Binali Yıldırım'la olan yakınlığı ile tanınan Kocaelispor yöneticisi Ekrem Can, şiddetli soğuk algınlığı sonrası zatürre geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi. İş insanı, evli ve 2 çocuk babası Ekrem Can’ın hayatını kaybettiğini öğrenenler büyük üzüntü yaşadı. Kentin sevilen isimlerinden olan Ekrem Can’ın vefatını Kocaelispor Yöneticisi Veli Başkurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Başkurt paylaşımında, “Kocaelispor yönetim kurulu üyemiz arkadaşımız dostumuz Ekrem Can vefat etmiştir” ifadelerini kullandı.

EKREM CAN KİMDİR?

1975 yılında Karamürsel’de doğan Merke İnşaat’ın sahibi Ekrem Can hayatını kaybetti. Can evli ve 2 çocuk babası.