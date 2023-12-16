16 Ara 2023 - 09:47- Spor G:

KS Yöneticisi hayatını kaybetti!

Kocaelispor yöneticisi 48 yaşındaki Ekrem Can bugün sabah saatlerinde geçirdiği yaşamını yitirdiği öğrenildi.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
KS Yöneticisi hayatını kaybetti! mask

Binali Yıldırım'la olan yakınlığı ile tanınan Kocaelispor yöneticisi Ekrem Can, şiddetli soğuk algınlığı sonrası zatürre geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi. İş insanı, evli ve 2 çocuk babası Ekrem Can’ın hayatını kaybettiğini öğrenenler büyük üzüntü yaşadı. Kentin sevilen isimlerinden olan Ekrem Can’ın vefatını Kocaelispor Yöneticisi Veli Başkurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Başkurt paylaşımında, “Kocaelispor yönetim kurulu üyemiz arkadaşımız dostumuz Ekrem Can vefat etmiştir” ifadelerini kullandı.

EKREM CAN KİMDİR?
1975 yılında  Karamürsel’de doğan Merke İnşaat’ın sahibi Ekrem Can hayatını kaybetti. Can evli ve 2 çocuk babası.
# büyük, çocuk, karamürsel

16 Ara 2023 - 09:47 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.396.079 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL