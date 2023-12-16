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Fırtına geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kocaeli dahil 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayınlarken birçok kentte de şiddetli sağanak, fırtına ve kar yağışının beklendiğini paylaştı.

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Fırtına geliyor! mask

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin kuzey iç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz bölgesinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Eskişehir ve Gümüşhane çevreleri, Bursa'nın yüksekleri ile  Ankara ve Sivas'ın kuzey ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. 

HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının yağışlı hava ile birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. 

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ulaşımda aksamalar vb. dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. 

* Turuncu kodlu uyarı verilen iller

Balıkesir, Çanakkale, Kırklareli

* Sarı kodlu uyarı verilen iller;

Antalya, Aydın, Burdur, Bursa, Edirne, Isparta,  İstanbul, İzmir,  Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Yalova

# Ankara

16 Ara 2023 - 10:19 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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