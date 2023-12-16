- Ekonomi

Dolar ne kadar oldu?

Güncel dolar kuru vatandaşlar tarafından merak ediliyor.16 Aralık Cumartesi günü dolar kaç TL'den işlem görüyor?
Dolar ne kadar oldu? mask

Güncel dolar kuru vatandaşlar tarafından sorgulatılıyor. Güncel dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL'den işlem görüyor? 16 Aralık Cumartesi günü dolar ne kadar      oldu? Dolar bugün sabah saatleri itibariyle 28,99 TL'den işlem görüyor. Euro ise 31,60 TL'den işlem görüyor.
# oldu

16 Ara 2023 - 10:21 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.396.079 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL