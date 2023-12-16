Güncel dolar kuru vatandaşlar tarafından sorgulatılıyor. Güncel dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL'den işlem görüyor? 16 Aralık Cumartesi günü dolar ne kadar oldu? Dolar bugün sabah saatleri itibariyle 28,99 TL'den işlem görüyor. Euro ise 31,60 TL'den işlem görüyor.