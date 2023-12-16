Güncel dolar kuru vatandaşlar tarafından sorgulatılıyor. Güncel dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL'den işlem görüyor? 16 Aralık Cumartesi günü dolar ne kadar oldu? Dolar bugün sabah saatleri itibariyle 28,99 TL'den işlem görüyor. Euro ise 31,60 TL'den işlem görüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.