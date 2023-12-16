Doğu Kışlaya skate park yapılıyor

Kaykay sporunu tüm kentte yaygınlaştırmayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği sportif yatırımlardan birisi olan skate park yapımına devam ediyor. İlkini Seka sahili Kocaeli Kongre Merkezi yanında yapan büyükşehir belediyesi daha sonra Başiskele, Körfez, Derince ve Karamürsel ilçelerinde skate park yaptı. Gençlerin isteği üzerine her ilçede skate park yapmayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şimdi de İzmit Doğu Kışla Gençlik Parkına skate park yapıyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yapım Şube Müdürlüğünce inşa edilecek skate park, güvenlik alanıyla birlikte bin metrekare alana sahip. Gençlerin tehlikesiz ve güven içinde kaykay yapma keyfini yaşamasını amaçlayan büyükşehir, gençler için alana tek kulvarlı 4 rampadan oluşan skate park inşa edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.