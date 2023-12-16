CHP 9 Büyükşehiri ne zaman açıklayacak?

CHP, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylığını önceki gün resmen ilan etti. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde adaylığı duyurulan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun isminin açıklanan isimler arasında olmaması ise kulislerde farklı yorumlara neden oldu. Çerçioğlu’nun İzmir’e kaydırılacağı iddiası gündeme gelirken, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’dan bu iddialara sert tepki geldi. Günaydın, “İzmir’e çok sayıda yakıştırmalar var. Bu bilgilerin hiçbirisi bende yok. Belediye başkanlarımızın bir yerden bir yere tayin edilme durumu da söz konusu değildir” dedi. Parti kulislerine göre; Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın değişmesine kesin gözüyle bakılıyor. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in adaylığına da kendisiyle konuşularak karar verilecek. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in tekrar aday gösterilmesi bekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in tekrar aday gösterilip gösterilmeyeceği konusundaki belirsizlik de sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in durumunun da henüz belli olmadığı ifade edilirken, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın ise devam etmeye yakın olduğu belirtiliyor.