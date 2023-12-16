Aldatıldığınızın kanıtı!

Özel bir dedektif, aldatan partnerlerin her zaman dört ortak noktası olduğunu iddia ediyor ve çoğu zaman bu işaretlerini görmezden gelindiğini belirtiyor.

Birleşik Krallık'taki bir dedektiflik bürosundan Aaron Bond, sadakatsiz kişilerin peşinde saatler geçirdi ve aldatan kişilerin alışılmadık davranışlarını paylaştı.

TELEFONUNU SAKLIYORSA YA DA TUŞ KİLİDİNİ DEĞİŞTİRMİŞSE...

Bond'a göre bir kişinin telefon alışkanlıklarındaki değişiklik, saklayacak bir şeyi olduğuna dair en önemli ipucu:

"Partneriniz şifrelerini değiştirirse, telefonunu evin her yerine yanında götürürse veya telefonunu kullanmak istediğinizde savunmaya geçerse, bu onun sadık olmadığının bir işareti olabilir. Ayrıca, kullanmadıklarında telefonlarını nereye, nasıl koyduklarına da bakmalısınız. Ekran ters bir şekilde duruyorsa bir şeyler saklıyor olabilirler."



GÜNÜNÜN NASIL GEÇTİĞİNİ ANLATMIYORSA...

Özel dedektif, aldatan kişilerin yalan söylerken yakalanmaktan korktukları için partnerlerine hayatlarıyla ilgili ayrıntıları anlatmaktan kaçındıklarına dikkat çekiyor:

"Sizden kaçar çünkü bu size yalan söylemelerini kolaylaştırır. Aldatmak zor olabilir, tüm yalanlarını hatırlamak imkansız ve yakalanabilir."

"Aldatan taraf sorunun karşılarındaki kişide olduğuna kendilerini inandırmaya çalışacak. Belki o gün köpeğinizi gezdirmediniz, bulaşıkları kaldırmadınız ya da yatmadan önce çocuklarınıza kitap okumadınız. Küçük bir sorun artık büyük bir sorun haline gelebilir."