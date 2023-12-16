Daha önce “Adabeyan” ismi adı altında, “Gönderiniz yola çıktı” diye mesaj gönderen dolandırıcılar, bu kez farklı bir mesajla aynı yöntemi kullandı. Bugün hemen hemen herkese, “Adınıza AP 057727846 barkodlu alıcı ödemeli gönderi kabul edilmiştir. Ödeme: K.Kartı Tutar: 12.977,00 TL.” yazılı ve devamında link olan mesaj geldi. Dolandırıcılar bu tarz mesajlarla kişisel bilgileri ve zararlı yazılımları bulaştırmayı amaçlıyor. Uzmanlar telefona gelen bu tür mesajların hemen silinmesini önerirken, ne olursa olsun bu tür mesajlardaki linklere tıklanmaması konusunda uyardı. Mesajdaki linki tıklayanların ise telefonundaki bilgilerin ele geçirilebileceğini, böyle bir durumda virüs ve güvenlik taraması yapmalarını önerdi.
- Yaşam
Dolandırıcılar telefonlara link göndermeye başladı!
Dolandırıcılar bugün hemen hemen herkese “Adınıza AP 057727846 barkodlu alıcı ödemeli gönderi kabul edilmiştir. Ödeme: K.Kartı Tutar: 12.977,00 TL.” yazılı ve devamında link bulunan mesaj gönderdi. Uzmanlar telefondaki bilgileri ele geçirmeye çalışan dolandırıcıların tuzağına düşmemek için linkin tıklanması konusunda uyardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.