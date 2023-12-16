Dolandırıcılar telefonlara link göndermeye başladı!

Daha önce “Adabeyan” ismi adı altında, “Gönderiniz yola çıktı” diye mesaj gönderen dolandırıcılar, bu kez farklı bir mesajla aynı yöntemi kullandı. Bugün hemen hemen herkese, “Adınıza AP 057727846 barkodlu alıcı ödemeli gönderi kabul edilmiştir. Ödeme: K.Kartı Tutar: 12.977,00 TL.” yazılı ve devamında link olan mesaj geldi. Dolandırıcılar bu tarz mesajlarla kişisel bilgileri ve zararlı yazılımları bulaştırmayı amaçlıyor. Uzmanlar telefona gelen bu tür mesajların hemen silinmesini önerirken, ne olursa olsun bu tür mesajlardaki linklere tıklanmaması konusunda uyardı. Mesajdaki linki tıklayanların ise telefonundaki bilgilerin ele geçirilebileceğini, böyle bir durumda virüs ve güvenlik taraması yapmalarını önerdi.