Hakemler maça çıkacak mı?

Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında Halil Umut Meler'in saldırıya uğraması sonrası Süper Lig hakemlerinin aldığı karar belli oldu.
TRT Spor'un haberine göre; Riva'da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir toplantı yapan hakemler, önümüzdeki hafta içi oynanacak lig maçlarına çıkma kararı aldı. Haberde, hakemlerin gün için yazılı bir açıklama yapmasının beklendiği kaydedildi.
A Spor'a konuşan Mehmet Büyükekşi ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Hakemlerin maça çıkmama gibi bir talebi olmadı." ifadelerini kullandı.
Öte yandan bu hafta sonu hakemler ve aileleri için düzenlenmesi planlanan kamp ise iptal edildi. Hakemler, kısa süre içinde Riva'daki tesislerden ayrılıp evlerine dönecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.