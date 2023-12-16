Hakemler maça çıkacak mı?

Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında Halil Umut Meler'in saldırıya uğraması sonrası Süper Lig hakemlerinin aldığı karar belli oldu.

TRT Spor'un haberine göre; Riva'da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir toplantı yapan hakemler, önümüzdeki hafta içi oynanacak lig maçlarına çıkma kararı aldı. Haberde, hakemlerin gün için yazılı bir açıklama yapmasının beklendiği kaydedildi.

A Spor'a konuşan Mehmet Büyükekşi ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Hakemlerin maça çıkmama gibi bir talebi olmadı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan bu hafta sonu hakemler ve aileleri için düzenlenmesi planlanan kamp ise iptal edildi. Hakemler, kısa süre içinde Riva'daki tesislerden ayrılıp evlerine dönecek.