Koyun şu mesajı yayınladı: "Kocaelispor’umuzun ilk şampiyon Başkanı Sn. İsmail Kalkandelen ve Spor Basını Nostalji Grubu ile bir araya geldik. Değerli Başkanımız İsmail Kalkandelen’e ve Spor Basını Nostalji Grubu’na davetimize icabet ettikleri için teşekkür ederiz."
- Spor
Engin Koyun Kalkandelen'i ağırladı
Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Kocaelispoır'un efsane başkanı ve siyasetçisi İsmail Kalkandelen ile yerel basını ağırladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.