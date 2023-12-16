Engin Koyun Kalkandelen'i ağırladı

Koyun şu mesajı yayınladı: "Kocaelispor’umuzun ilk şampiyon Başkanı Sn. İsmail Kalkandelen ve Spor Basını Nostalji Grubu ile bir araya geldik. Değerli Başkanımız İsmail Kalkandelen’e ve Spor Basını Nostalji Grubu’na davetimize icabet ettikleri için teşekkür ederiz."