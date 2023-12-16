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Engin Koyun Kalkandelen'i ağırladı

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Kocaelispoır'un efsane başkanı ve siyasetçisi İsmail Kalkandelen ile yerel basını ağırladı.

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Engin Koyun Kalkandelen'i ağırladı mask

 Koyun şu mesajı yayınladı: "Kocaelispor’umuzun ilk şampiyon Başkanı Sn. İsmail Kalkandelen ve Spor Basını Nostalji Grubu ile bir araya geldik. Değerli Başkanımız İsmail Kalkandelen’e ve Spor Basını Nostalji Grubu’na davetimize icabet ettikleri için teşekkür ederiz."

16 Ara 2023 - 12:51 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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