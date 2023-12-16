İzmit Belediyesi'nin Kuruçeşme’de hizmete sunduğu Yaşam Merkezi, içerisindeki birimleriyle çocuk, kadın ve 50 yaş üzeri ve özel bireylere yönelik sosyal imkanlar sağlıyor. Kültürden sanata, sağlıktan spora birçok alanda hizmet veren Kuruçeşme Yaşam Merkezi’nde, yaşça büyük vatandaşlar ve çocukların bir araya gelerek aktivite gerçekleştirdiği Kuşaklararası Yaşam Merkezi de hayata geçirildi. Kuruçeşme Yaşam Merkezi içerisindeki Olcay Ilıcalı Asırlık Çınar Evi’nden faydalanan 50 yaş üzeri vatandaşlar ile çocuk oyun odası ve kısa moladan faydalanan özel çocuklar; zihinsel, duygusal, kültürel, geleneksel birçok aktivite gerçekleştiriyor. Kuşaklararası etkileşim temelli etkinliklerle büyükler miniklere tecrübelerini, geleneksel oyunları, kültür ve tarihi aktarırken, minikler de büyüklere dönemlerinin oyun ve gelişmelerini öğretiyor. Kuşaklararası Yaşam Merkezi’nde, bilgelik kaynağı olan büyükler ve öğrenmeye hevesli minikler arasında karşılıklı öğrenme süreci gelişiyor. Kuşaklararası Yaşam Merkezi çalışmaları çerçevesinde gelenekten geleceğe etkinliğinde turşu kurma aktivitesi gerçekleştirildi. Büyüklerin turşu kurma tarifi ile çocuklar önce sebzeleri bol su ile yıkadı. Yıkanan sebzeler doğrandıktan sonra kavanozlara doldurulup tuz-sirke karışımı eklendi. Kavanozlarda kurulan turşularla kışa hazırlık tamamlandı.
16 Ara 2023 - 13:31- Yaşam Güncelleme:
Yaşlılar ve çocuklar bir arada olacak
İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kuşaklararası Yaşam Merkezi’nde yaşlılar ile çocuklar bir araya gelerek zihinsel, duygusal, kültürel ve geleneksel aktiviteler gerçekleştiriyor.
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16 Ara 2023 - 13:31 - Yaşam Yazdır
Muhabir Büşra Bozbağ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.