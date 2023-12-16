AKP'li Ferhat Selvi bu kez Ağrılılarla buluştu

Aday adayı Selvi bu kapsamda önceki gün de Kocaeli Körfez Ağrılılar Derneği Başkanı Nurettin Kaplan ve yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyeleri ile buluştu. Derneğin Körfez ilçedeki merkezinde gerçekleşen buluşmaya yöneticilerin yanı sıra üyeler de büyük ilgi gösterdi. Belediye başkan aday adayı Ferhat Selvi, Ağrılılara kendini tanıttı ve adaylık gerekçelerini paylaştı.

“STK’LARIN ÖNEMİ BÜYÜK”

Selvi açıklamasında, “Ağrılı hemşehrilerimiz ile bir araya gelmekten dolayı çok mutluyum. Bir yola çıktık, göreve talip olduk. Sivil toplum kuruluşlarımızın Körfez ilçemizin yönetiminde söz sahibi olmasını değerli buluyoruz. Aslında yönetimin tümünde bizzat derneklerimizin, odalarımızın ve halkımızın olması yönetim kademesinin de işini kolaylaştırır. Bize düşen bu koordinasyonu sağlamak.

“GENÇ BAKIŞ AÇISI” VURGUSU

Genç bir isim olarak Körfez ilçemizin ihtiyaçlarını biliyoruz. 4 dönemdir bölgemizde devam eden AK Parti belediyeciliğinde önemli işler yapıldı, Körfez ilçe özelinde önemli kazanımlar sağlandı. Bunların devamının idamesinin sağlanması, yeni döneme genç bir bakışı ve buna yönde bir yönetim anlayışı hedefiyle yola çıktık. Bizleri kabul ettiğiniz ve gösterdiğiniz yakın ilgi için hepinize teşekkür ederim” dedi.

“MİLLETİN TEK ALTERNATİFİ CUMHUR İTTİFAKI’DIR”

Selvi konuşmasının sonunda ise Cumhur İttifakı’nın Türkiye’de iktidarda olduğu hatırlatmasını yaptı, milletin bu yöndeki bakış açısının genelde olduğu gibi yerelde de devam edeceğini gördüklerini dile getirdi. Selvi, “Milletimiz için genel ve yerel yönetimlerde tek alternatif Cumhur İttifakı’dır” diye konuştu. Buluşma sırasında Selvi, Ağrılıların yönelttiği soruları da içtenlikle yanıtladı.

KAPLAN ÇOK MEMNUN KALDI

AKP'li Selvi ile yakından ilgilenen ve konuşmalarından etkilendiklerini dile getiren dernek başkanı Nurettin Kaplan ise özellikle genç aday adayının doyurucu yanıtlar vermesini çok önemsediğini, kendisine ilgisi için teşekkür ettiklerini dile getirdi. Buluşma sonunda ise ev sahibi başkan Kaplan, Ferhat Selvi’ye derneğin yayın organı olan “Hemşehrim” isimli dergiye hediye etti.