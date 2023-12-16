- Siyaset

İYİ PARTİDE İSTİFALAR BİTMİYOR

Yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceğini duyurmasının ardından partide yaşanan istifa dalgası hız kesmiyor. Son olarak İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cem Koçtürk partisinden istifa etti.

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İYİ PARTİDE İSTİFALAR BİTMİYOR mask

Yerel seçimlere 81 ilde tek başına girme kararı alan İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cem Koçtürk partisinden istifa etti. İYİ Parti'nin, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere 81 ilde tek başına girme kararının ardından istifalar sürüyor. İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cem Koçtürk de istifasını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. 

"AYAK OYUNLARI BIKTIRDI"
Koçtürk'ün paylaşımı şöyle:

" 5 Yıldır emek verdiğim İYİ Parti'den istifa ediyorum. İhtiraslar, ayak oyunları, basiretsizlikler bıktırdı. Çocuklarıma, Atatürk'ün ışığı ile aydınlanan Türk vatanı sözüm var ve mücadele etmem lazım. Son gelişmelerle istifamın ilgisi yoktur. Sosyal medya siyasetçilerine duyurulur."
# 2024

16 Ara 2023 - 19:00 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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