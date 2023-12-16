Bitmez'in yerine Gölcüklü vekil gelecek

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in vefatının ardından TBMM’deki Saadet-Gelecek Partisi grubu kanunlara göre düşecekti, grubun düşmemesi için Odatv’den Talha Özmen’in edindiği son kulis bilgilerine göre, Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun, Saadet Partisi’ne katılacak.
SALİH UZUN KİMDİR?
1970 yılı Gölcük doğumlu.
İlkokulu Gölcük’te, ortaokulu İzmit İmam Hatip Lisesinde okudu.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu
Yüksek lisansını Gazi Üniversitesinde siyaset bilimi anabilim dalında, doktorasını ise Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı.
23 yaşında ANAP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı yaptı.
38 yaşında ANAP Genel Başkanlığı yaptı.
ANAP ile DYP birleşip Demokrat Parti olunca genel başkan vekili olmuştu.
Aynı zamanda Türk Demokrasi Vakfı 2.kurucu genel başkanı,
Türk Demokrasi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi
28. dönem Demokrat Parti İzmir milletvekili olarak seçildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.