Türkiye'den 3 şehir dünya sıralamasına girdi

Londra merkezli araştırma şirketi Euromonitor International, 2023'ün 'En iyi 100 Şehir Endeksi'ni açıkladı. Listeye göre Fransa'nın başkenti Paris, üçüncü defa listenin başında yer alırken, Avrupa'da ilk 10'da 7 şehir, ilk 100 de ise 63 şehir ile endekse ön sırada yer aldı.
Liste oluşturulurken 6 temel kategoride 55 farklı ölçüt kullanıldı. Ölçütler arasında ekonomik ve ticari performans, turizm performansı, altyapı, politika ve çekicilik, sağlık ve güvenlik ile sürdürülebilirlik yer alıyor.
Türkiye'den hangi şehirler seçildi?
Listede Türkiye'den üç il yer aldı. Bunlar, İstanbul, Antalya ve Muğla olarak sıralanırken, İstanbul listede 23'üncü, Antalya 57'inci, Muğla ise 93'ü sıraya konuldu. Buna ek olarak İstanbul, 20.2 milyon uluslararası varışla dünyanın en popüler yabancı destinasyonu olarak tanımlandı.
(Sputnık)
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.