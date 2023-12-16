Migros o firmaların mağazalarını satın aldı

Yeniakit'in haberine göre, Türkiye'nin en önemli market zincirlerinden Migros, Ege Bölgesi'nde önemli bir büyüme adım attı.

Migros, online satışlarda başarılı olduktan sonra bir kozmetik mağazası satın aldı. Bu mağaza, İzmir’de üretim yapan ve Ege’de çok şubesi olan Hobi Parfümeri.

Migros, Rekabet Kurumu’nun izniyle Hobi Parfümeri’nin 26 mağazasını ve mallarını aldı. 15 gün içinde devir işlemleri bitecek.

Hobi Parfümeri, 1988’den beri kozmetik sektöründe. Migros, Hobi Parfümeri’nin 26 şubesine yatırım yapacak.

(Yeniçağ)