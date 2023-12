Ulaş Yıldız “Önce ben değil, biz dersek her şey basit olacak"

CHP İzmit Belediye Başkan aday adayı Ulaş Yıldız bugün Ramada Otel’de CHP İzmit mahalle temsilcileri ile bir araya geldi. Seçilmesi halinde yapacağı çalışmaları anlattı. Yıldız yaptığı açıklamada “Bugün gelinen noktada farklı açılımlarla sizlerle birlikteyim. Bugün aslında yeni gibi gözüken, sizlerin karşısına çıkan bir kardeşiniz olarak bunun başka açıklaması da var biz köken olarak sosyal demokrat bir aile çizgisindeyiz. Uzun yıllar babam siyasetin içinde bulundu. Ciddi siyaset yaptı. Biz babamın vefatından sonra öyle bir fırsat bulamadık, nedeni de hayata dahil olmaktı. Ama CHP örgütlerinden hiçbir zaman kopmadık, bize ulaşan her türlü talebe cevap vermeye çalıştık. Bugünkü noktada CHP’de yeni bir heyecan var. Yeni bir sayfa açılıyor.



“BÖLÜŞTÜRÜCÜ SİYASET İÇİN GELMEDİM”

Biz de baktığımız zaman dedik ki bu şehirde doğduk, büyüdük, kazandık, kendimize göre bir çevremiz oluştu. Bunun özelinde ne yapabilir dedik. Parti büyüklerimizi de bizimle zaman zaman buluşup görüşmesi üzerine İzmit Belediye Başkan Aday Adayı olarak da sizlere kendimizi anlatmak istedik. Ben buraya bölüştürücü siyaset için gelmedim. Birlik beraberlik nasıl sağlanır, hizmet nasıl edilir birinci önceliğim bu. Şu an çok yoğun siyaset ve görüşmelere içindeyim. Burada ciddi ayrışmalar olabiliyor benim görüşüm biz bir olmalıyız. Bir olursak başarılamayacak hiçbir şey yok.

“BENİM ÇİZGİM BELLİYDİ DİYORUM”

Ben genç bir kardeşiniz olarak değişim hareketi ile çalışma yaparak ortaya çıkabileceğimi, CHP’ye bir heyecan getireceğimi düşünüyorum. Bugüne adar CHP dışındaki partilerde de dostluklarım, iş yaptığımız insanlar var. Onların da heyecanını görüyorum, soruyorlar siyasete neden giriş yaptın diye. Benim çizgim hep belliydi diyorum. Şu an baskıcı bir iktidar olduğu görünüyor ama bence zor değil, kendi içimizde ötekileşmezsek, önce ben değil, biz dersek her şey çok basit olacak.” ifadelerini kullandı.