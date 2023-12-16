Ekonomik sıkıntı beslenme çantasına vurdu

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı’nın (PISA) açıklamış olduğu rapora göre; Türkiye’de her beş çocuktan biri parası olmadığı için haftada en az bir defa yemek yiyemiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2022 yılında okul öncesi eğitimde başlatmış olduğu ‘bir öğün ücretsiz okul yemeği’ uygulaması, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler sonrasında afet bölgesi dışındaki illerde uygulamadan kalktı.

Düzenli olarak üç yılda bir yapılan ve 15 yaşındaki öğrencilerin okuma, matematik ve fen alanlarındaki becerilerini ölçmeyi amaçlayan PISA kapsamında uygulanan ankette “Geçen 30 günde yiyecek alacak paranız olmadığı için kaç kere yemek yiyemediniz?” sorusu soruldu.

PARALARI OLMADIĞI İÇİN YEMEK YİYEMİYORLAR

Amerika’nın Sesi (VOA) Türkçe’nin haberine göre Türkiye’den katılan 15 yaşındaki öğrencilerin yüzde 10,8’i haftada bir, yüzde 4,8’i hafta iki veya üç kere, yüzde 1,8’i haftada dört veya beş kere, yüzde 1,9’uysa her gün paraları olmadığı için yemek yiyemediklerini belirtti.

Bu şekilde Türkiye, 38 üyesi bulunan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleriyle karşılaştırıldığında yüzde 19,2’yle, yiyecek parası olmadığı için son 30 günde haftada en az bir kez yemek yiyemeyen öğrenci oranının en yüksek olduğu ülke.

PISA 2022 ortalama puanları da parasızlık nedeniyle okulda yemek yiyemeyen öğrencilerin diğer öğrencilerden geri kaldığını gösteriyor.

‘Son 30 günde hiç ya da neredeyse hiç yemek yiyememe sorunu yaşamayan’ öğrencilerin ortalama matematik puanı 461 puanken, bu sorunu hafta bir kere yaşamış olanların ortalama puanı 42.

PISA’da 20 puanlık fark bir okul yılına karşılık geliyor. Buna göre okulda beslenme sıkıntısı çeken öğrenciler iki okul yılı geride.

( KARAR)