TBMM'de sular durulmadı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) son aylarda birbiri ardında gelen istifa haberleri gündemden düşmüyor. 14 Mayıs seçimlerinden bugüne kadar geçen yaklaşık 7 aylık süreçte 52 milletvekili istifa etti, 1 milletvekili partisinden ihraç edildi, 1 milletvekili ise Meclis kürsüsünde aniden hayatını kaybetti.

Yaşanan istifaların çoğu ittifak sistemi sebebiyle gerçekleştirildi. 14 Mayıs'ta seçilen 600 milletvekilinin 53'ü bugün Meclis'te girdikleri partilerde siyaset yapmıyor. Kalan istifalar ise parti içi yaşanan kriz ve anlaşmazlıklar nedeniyle oldu.

ÇOĞUNLUĞU KENDİ PARTİSİNE GEÇMEK İÇİN İSTİFA ETTİ

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın derlediği bilgilere göre, Meclis'teki ilk istifalar, tüm kamuoyunun beklediği ve sürpriz olmayan istifalardı. Ortak liste kararı doğrultusunda AK Parti ve CHP ve Yeşil Sol Parti listelerinden seçime giren partilerin kazandığı milletvekilleri seçim sonrası istifa ederek kendi partilerine geçti.

İlk istifalar CHP’den geldi. CHP listelerinden seçime giren 39 milletvekilinden 38’i istifa ederek kendi partilerine geçti. Sadece Mustafa Sarıgül, CHP’de kalmayı tercih etti. CHP’nin 1 Ekim’de 168 olan milletvekili sayısı 130’a düştü.

Mustafa Sarıgül, 32 yıl sonra Meclis’e gidiyor

CHP’den ayrılan 15 milletvekili DEVA’ya, 10 milletvekili Gelecek Partisi’ne, 10 milletvekili Saadet'e, 3 milletvekili Demokrat Parti’ye ve 1 milletvekili de İYİ Parti’ye geçti.

SAADET GRUBU KURULDU

İlerleyen süreçte için Gelecek Partisi’ndeki 10 milletvekili Meclis’te grup kurulabilmesi için istifa ederek bu kez Saadet'e geçti ve Saadet Grubu'nun kurulmasını sağladı.

AKP SAFLARI DA EKSİLDİ

İttifak sistemi nedeniyle AK Parti sıralarında da eksilme oldu. AK Parti listelerinden Meclis’e giren 4 Hüda-Par milletvekili AK Parti’den istifa ederek kendi partilerine geçti. AK Parti listelerinden seçime giren DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da istifa ederek Meclis’te partisini temsil etmeyi tercih etti.

YEŞİL SOL’DAN DÖRT İSTİFA

Yeşil Sol Parti listelerinden seçime giren EMEP’li iki milletvekili Sevda Karaca ve İskender Bayhan da Yeşil Sol’dan istifa ederek EMEP’e geçti. Yeşil Sol Parti’den seçilen Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır da istifa ederek Demokratik Bölgeler Partisi'ne katıldı.

YSP'den ayrılan EMEP vekilleri, partilerine döndü

EN YOĞUN İSTİFALAR İYİ PARTİ'DEN

İttifak sistemi kaynaklı istifalar dışında parti içi krizlerin sebep olduğu istifalar da yaşandı. Bu istifaların en yoğun yaşandığı parti olan İYİ Parti’de 4 milletvekili istifa etti, 1 milletvekili de ihraç edildi.

İYİ Parti’den istifa eden ilk isim Nebi Hatipoğlu’ydu. Hatipoğlu, AKP’ye geçti. İstifa eden diğer isimler Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Adnan Beker ve Salim Ensarioğlu şimdilik yollarına bağımsız milletvekili olarak devam ediyor.

İYİ Parti'den istifa eden Nebi Hatipoğlu AKP'ye katıldı

İYİ Parti’nin bir başka milletvekili Ümit Dikbayır’sa partisinden ihraç edildi ve o da bağımsız milletvekili oldu. Bu istifalar ve ihraçlarla İYİ Parti’nin yasama yılı başında 44 olan milletvekili sayısı 39’a düştü.

Ümit Dikbayır, İYİ Parti'den ihraç edildi

MHP’DE SÜRPRİZ İSTİFA

MHP Milletvekili Saffet Sancaklı’nın istifasıysa siyaset kulislerinin en beklenmeyen istifalarından biri oldu. Cumhur İttifakı’na yönelik eleştirel sözleri nedeniyle istifası istenen Sancaklı, partisine ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye bağlılıklarını bildirerek istifa etti.

Bahçeli kapıyı göstermişti! Saffet Sancaklı istifa etti

HASAN BİTMEZ HAYATINI KAYBETTİ

Saadet Partisi Meclis grubunda da Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in vefat etmesiyle grubun milletvekili sayısı 19’a düştü.

Meclis kürsüsünde fenalaşmıştı: Saadet Partili Hasan Bitmez vefat etti.

( KARAR)