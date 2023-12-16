Gölcüklü iş insanı intihar etti!

Gölcük'te birçok sektörde hizmet veren ve geniş bir kesim tarafından tanınan Cihan Mutlu, edinilen bilgilere göre Bursa’da bulunan evinde intihar etti. Gölcük’lü iş insanı Mutlu’nun ailesi tarafından ilçeye getirildiği edinilen bilgiler arasında. Merhum Cihan Mutlu'nun Cenazesi Bugün İkindi Namazında Düzağaç Camii’nde Kılınıp, Gölcük 17 Ağustos Mezarlığına Defnedilecektir.