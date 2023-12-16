Gölcük'te birçok sektörde hizmet veren ve geniş bir kesim tarafından tanınan Cihan Mutlu, edinilen bilgilere göre Bursa’da bulunan evinde intihar etti. Gölcük’lü iş insanı Mutlu’nun ailesi tarafından ilçeye getirildiği edinilen bilgiler arasında. Merhum Cihan Mutlu'nun Cenazesi Bugün İkindi Namazında Düzağaç Camii’nde Kılınıp, Gölcük 17 Ağustos Mezarlığına Defnedilecektir.
- Asayiş
Gölcüklü iş insanı intihar etti!
Gölcüklü iş insanı Cihan Mutlu'nun Bursa'daki evinde intihar ettiği öğrenildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.