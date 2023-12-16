Kocaeli'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı, yaralılar var!

Kaza, Derince ilçesinde İbni Sina Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.İ, kontrolündeki 41 NR 701 plakalı otomobille rampadan inerken frene basmak istedi. Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda duramayan otomobil, karşı şeritte gelen Y.A idaresindeki 41 ANF 866 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan feci kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye otomobilde sıkışan kişiyi çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde yaralı araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan toplam 3 yaralı, çevre hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yaşanan kazada 2 araçta hurdaya dönerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.