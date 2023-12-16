- Yaşam

Kedilerin yediği hayvan türlerinin sayısı dudak uçuklattı!

Yeni bir araştırma, doğadaki en fazla hayvan türünü yiyen hayvanın evcil kediler olduğunu ortaya çıkardı.
Kedilerin yediği hayvan türlerinin sayısı dudak uçuklattı! mask

Yeni bir araştırma, evcil veya vahşi fark etmez; serbest dolaşan kedilerin en aç gözlü tür olduğunu gösteriyor. Kediler, en az 2 bin 84 farklı hayvan türünü yiyebiliyor. Yedikleri arasında, bilinen kuşların yaklaşık yüzde 9'u, memelilerin yüzde 6'sı ve sürüngen türlerinin yüzde 4'ü bunuluyor. Öte yandan bunlar dışında yedikleri fazlaca böcek ve amfibi türü de var.

KEDİLER DEVEKUŞUNUN YANI SIRA EVCİL İNEK BİLE YİYOR
Chip'in aktardığı habere göre bilim insanlarından oluşan bir ekip, bu bulgulara ulaşmak için, kedilerin beslenmelerini detaylandıran 500'den fazla çalışmayı taradı ve tüm verileri bir araya getirdi. Araştırmaya göre kedilerin yediği en büyük hayvanlardan bazıları, devekuşu, yeşil deniz kaplumbağası ve evcil inek. Bununla birlikte, bilim insanları daha önce bir kedinin bir kanguru bedenini yediğini de gözlemlediklerini dile getiriyor.
# büyük, yeni

16 Ara 2023 - 15:50 - Yaşam

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