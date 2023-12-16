Halil Baylam yeniden başkan!

İzmit Şehirler Arası Otobüs İşletmecileri ve Yazıhaneleri Derneği’nin 20.Olağan Genel Kurulu otogarda gerçekleştirildi. 35 üyeli kongrenin Divan Başkanlığını Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Mustafa Kurt üstlendi. Kuruluşundan bu yana tam 38 yıldır görevini sürdüren mevcut Başkan Halil Baylam bir kez daha seçilerek bir kez daha güven tazeledi.Genel Kurula KOTO Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, Körfez Ticaret Odası Meclis Başkanı Güngör Ayhan, otogar esnafı katıldı.
YAŞADIĞIM SÜRECE GÖREVİ SÜRDÜRECEĞİM
İzmit Şehirler Arası Otobüs İşletmecileri ve Yazıhaneleri Derneği Başkanlığının 20’ncı dönemine giren Halil Baylam yaptığı konuşmada, “Kongreye katılan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yıllar boyunca bizle beraber otobüslerde neler olduğunu biliyorsunuz. 38 yıl oldu, yaşadığım sürece bu görevi sürdürmek istiyorum.” dedi.
İŞTE YÖNETİM LİSTESİ
YÖNETİM
Halil Baylam
Abdullah Gürkan
Gültekin Büyüksökmen
Ali Gülay
Sürmeli Çavuşlu
Muhammet Yılmaz
Gökhan Büyüksökmen
Soner Ünal
Gökhan Şahin
DENETLEME
Şahabettin Ayyıldız
İlkay Baylam
Emre Gürkan
TOFED VE TOF DELEGELERİ:
Halil Baylam
Abdullah Gürkan
Gültekin Büyüksökmen
Ali Gülay
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.