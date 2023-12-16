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İzmit'te icradan satılık ev!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2+1 65 m² daire icradan satışa çıktı.

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İzmit'te icradan satılık ev! mask

İlan.gov.tr'nin haberine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2+1 65 m² daire icradan satışa çıkarıldı. Detaylar için aşağıdaki linke tıklayınız.

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16 Ara 2023 - 16:04 - Ekonomi

Muhabir  Haber Merkezi

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