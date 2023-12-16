16 Ara 2023 - 16:44- Eğitim G:

Gençlik Meclisi öğrenci kulüpleriyle buluştu

Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Kocaeli Üniversitesi’nde faaliyet gösteren öğrenci kulüplerinin başkanları ile kahvaltıda bir araya geldi. Maide Restoran’da gerçekleşen kahvaltıya Gençlik Meclisi Başkanı Fatih Çelikbilek, Gençlik Meclisi Koordinatörü Ozan Denli, KOTO Genç Girişimciler İl Başkanı Mert Kavşut, Üniversite Birim Başkanı Atilla Demir ve Kocaeli Üniversitesi’nde faaliyet gösteren kulüplerin başkanları katılım gösterdi.

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"HER ZAMAN İRTİBAT HALİNDE OLDUK"
Kahvaltı sonrası toplantıda konuşan Gençlik Meclis Başkanı Fatih Çelikbilek, “Gençlik Meclisi olarak genç arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin yeni hobiler edinmelerini, sosyalleşmelerini ve bununla birlikte kendilerini geliştirebilmelerine destek olmaya çalışıyoruz. Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak Kocaeli Üniversitemiz ile her zaman iyi ilişkiler kurduk. Üniversite okuyan arkadaşlarımızla her zaman irtibat halinde olarak, onların ihtiyaçlarına yönelik gelen talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Geniş çalışma alanımız içinde sosyal sorumluluk, kişisel gelişim, kültür-sanat, sağlıklı yaşam ve spor gibi bir çok konuda faaliyetlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Bu amaçla üniversite kulüplerimizi çok önemsiyor ve onlarla birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

"GÜZEL YOLLAR AŞACAĞIZ"
Kocaeli’mize farklı şehirlerden gelen öğrenci kardeşlerimizi ailelerinin bizlere emaneti olarak görüyoruz. Sizlere bu şehirde öğrenci ve ya mezun olduktan sonra staj ve iş bulma anlamında sizler için gayretimizi sürdüreceğiz. Üniversiteli kardeşlerimiz; ortak ilgi alanları etrafında iş birliğiyle çalışıp farklı alanlardan yetkinlikler kazanma ve bambaşka sosyal ortamları deneyimleme fırsatı elde edecek. Önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz etkinlikler ile bunu hep birlikte yaşayacağız. Başkanımız Ali Korkmaz ve Genel Sekreterimiz Sedat Köse’nin desteği ile kentimizde gençlik adına güzel yollar aşacağız.” dedi.

# büyük, yeni

16 Ara 2023 - 16:44 - Eğitim

Muhabir  Haber Merkezi

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