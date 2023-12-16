Yılbaşı Sokağı sergisi açıldı

Yeni Yıla 15 gün kala, kent içerisindeki hareketlilik de hızlanıyor. Bugün fırtınalı, yağmurlu ve soğuk bir güne uyanan İzmit’te, Yılbaşı Sergisi buna rağmen ilgi gördü. Yılbaşı hediyeliklerinin sergilendiği el işi eserler ve takılar satışa sunuldu. İzmit Belediyesi’nin hazırladığı stantlarda satış yapan tezgah sahipleri, havanın yağmurlu ve soğuk olmasına rağmen umutlu olduklarını söyledi. Noel ağacından Noel baba figürüne kadar seramik, alçı, ahşap, el iyi örme ürünler satıya sunuluyor. Fiyatlar 30 liradan 500 liraya kadar esnek seçenekli halde satışa sunuluyor. Tabii pazarlık da mümkün.