Yılbaşı Sokağı sergisi Belsa'da açıldı

Yeni Yıla 15 gün kala, kent içerisindeki hareketlilik de hızlanıyor. Bugün fırtınalı, yağmurlu ve soğuk bir güne uyanan İzmit’te, Yılbaşı Sergisi buna rağmen ilgi gördü. Yılbaşı hediyeliklerinin sergilendiği el işi eserler ve takılar satışa sunuldu. İzmit Belediyesi’nin hazırladığı stantlarda satış yapan tezgah sahipleri, havanın yağmurlu ve soğuk olmasına rağmen umutlu olduklarını söyledi. Noel ağacından Noel baba figürüne kadar seramik, alçı, ahşap, el iyi örme ürünler satıya sunuluyor. Fiyatlar 30 liradan 500 liraya kadar esnek seçenekli halde satışa sunuluyor. Tabii pazarlık da mümkün.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.