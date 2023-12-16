EKREM CAN TOPRAĞA VERİLDİ

Kocaelispor Yönetim Kurulu Üyesi, Ekrem Can toprağa verildi. konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Engin Koyun "Yol arkadaşımız, dostumuz, Ekrem Can’ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyim. Merhum kardeşime Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı Cennet Olsun. Cenaze namazı 16.12.2023 Cumartesi bugün ikindi namazına muteakip Karamürsel Merkez Camii'nden kaldırılarak Karamürsel Yeni Mezarlığı'na defnedildi." dedi.