EKREM CAN TOPRAĞA VERİLDİ

Kocaelispor Yönetim Kurulu Üyesi, Ekrem Can toprağa verildi. konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Engin Koyun "Yol arkadaşımız, dostumuz, Ekrem Can’ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyim. Merhum kardeşime Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı Cennet Olsun. Cenaze namazı 16.12.2023 Cumartesi bugün ikindi namazına muteakip Karamürsel Merkez Camii'nden kaldırılarak Karamürsel Yeni Mezarlığı'na defnedildi." dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.