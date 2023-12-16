Aranan 2 bin 842 firari yakalandı!

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 gündür 81 ilde devam eden Çember-9 operasyonları hakkında bilgi verdi.
Toplamda aranan 2 bin 842 firarinin yakalandığını belirten Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı:
0-5 yıldır aranmakta olan 2 bin 820 şahıs,
5-10 yıldır aranmakta olan 14 şahıs,
10 yıl ve üzeri aranmakta olan 8 şahıs yakalandı.
Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı:
-Hırsızlıktan 199 şahıs,
-Dolandırıcılıktan 132 şahıs,
-Yağmadan 65 şahıs,
-Adam Öldürmeden 38 şahıs,
-Cinsel Suçlardan 35 şahıs
-Narkotik suçlarından 480 şahıs
-Terörden 43 şahıs
-KOM (Kaçakçılık, Organize) 334 şahıs başta olmak üzere diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 2 bin 842 şahıs “Çember-9” Operasyonlarında yakalandı.
(NTV)
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.