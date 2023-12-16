MAGNEZYUM HIRSIZI: ŞEKER

Bağışıklık sisteminin en önemli ayağı “Ekmeksiz sağlıklı ve doğal beslenmek.” Her zaman söylüyoruz beslenmeyi düzeltmeden alınan takviyeler hiçbir işe yaramıyor. Önce beslenmenin düzeltilmesi gerekiyor. Dün “C Vitamini Hırsızı: Şeker” başlıklı yazı paylaşmıştık. Bugün de bir benzerini paylaşıyoruz. Yeterince D vitamini sentezlemek için hücrelerimizde yeterince magnezyum olması gerektiğini unutmayın.
Her türlü hastalığın en önemli ilacı beslenme. Bizim beslenmeyi düzeltip yaşam şeklimizi değiştirerek tüm hastalıklarımızdan nasıl kurtulduğumuzu @a.okancaglar hesabında okuyabilirsiniz.
Şimdi Nurçin Çağlar ‘ın sizler için çevirdiği yazıyı okuyalım.
ŞEKER, ÖZELLİKLE FRUKTOZ VÜCUTTAKİ MAGNEZYUMU TÜKETİYOR!
“Şeker bağımlılığı olanlar şekeri fazla kaçırdığında gece uyuyamaz, bağırsakları gaz bombası gibi olur, baş ağrısıyla uyanırlar ve ve tüm kasları ağrır. Bu belirtiler tam bir “akşamdan kalma” durumudur.
Ortomoleküler Tıp kurucusu Dr. Abram Hoffer ve Linus Pauling şekerin eroinden bile fazla bağımlılık yaptığını söylüyorlar. Şekerle başlayan bağımlılık diğer maddelere doğru devam eder.
Şeker bağırsaklarda Candida mantarı gelişmesini destekler. Mantar 178 farklı mantar toksini üretir; alkol ve asetaldehid (akşamdan kalma kimyasalı) bunlardan en toksik olanlarıdır.
Şeker vücutta magnezyum eksikliğine yol açıyor çünkü 1 molekül sükrozu (sofra şekeri) metabolize etmek için 28 magnezyum molekülüne ihtiyaç var.
1 molekül fruktozu metabolize etmek içinse 56 molekül magnezyum gerekiyor.
Magnezyum, asetaldehidin parçalanması için de gereken bir faktördür. Vücutta yeterli magnezyum yoksa hafif bir sarhoşluk durumu oluşur ve bu genellikle depresyon ve kronik yorgunlukla karıştırılır.”
Magnezyum eksikliğinin 18 işareti şu şekilde:
1- DEHAB Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
2- Adrenal yorgunluk
3- Anksiyete (kaygı) ve depresyon
4- Astım
5- Kronik yorgunluk sendromu
6- Yüksek tansiyon
7- Kalp sorunları
8- İnflamasyon
9- Migren ve diğer baş ağrıları
10- İnsülin direnci
11- Düşük tiroid hormonu düzeyleri
12- Obsesif kompulsif bozukluk (OKB)
13- Kas krampları ve spazmları
14- Erken yaşlanma
15- Hafıza zayıflığı
16- Cilt sağlığı
17- Uyku bozukluğu
18- Zayıf kemikler
"Şeker vücutta magnezyum eksikliğine yol açıyor 1 molekül sükrozu (sofra şekeri) metabolize etmek için 28 magnezyum molekülüne ihtiyaç var.
1 molekül fruktozu metabolize etmek içinse 56 molekül magnezyum gerekiyor." Dr. Carolyn Dean
@drcarolyndean
Özet çeviri: Nurçin Çağlar @nurcincaglar
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.