7 ilçede elektrikler kesilecek!

SEDAŞ gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın (17 Aralık Pazar) Kandıra, İzmit, Kartepe, Çayırova, Darıca, Gebze ve Başiskele olmak üzere 7 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacak.

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