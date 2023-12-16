Diyarbakır'da yapılacak olan yeni bir yola 'Şeyh Said Bulvarı' adının verileceği sözleri üzerine, açıklamaları nedeniyle hakkında disiplin süreci başlatılan eski Devlet Bakanı ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Yaşananların ardından, partinin Diyarbakır il yönetimi ile 17 ilçe başkanı, yaptıkları basın açıklamasıyla partiden istifa ettiklerini açıkladı.
16 Ara 2023 - 20:00- Siyaset Güncelleme:
İYİ Parti’de Şeyh Said istifaları!
Şeyh Said ile ilgili açıklamaları nedeniyle disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etmişti. Ensarioğlu'nun kararının ardından, Diyarbakır İl Başkanı Vejdin Ensarioğlu'nun yanı sıra 17 ilçe başkanı olmak üzere toplam 12 bin 750 partili İYİ Parti'den istifa etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.