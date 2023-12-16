İYİ Parti’de Şeyh Said istifaları!

Diyarbakır'da yapılacak olan yeni bir yola 'Şeyh Said Bulvarı' adının verileceği sözleri üzerine, açıklamaları nedeniyle hakkında disiplin süreci başlatılan eski Devlet Bakanı ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Yaşananların ardından, partinin Diyarbakır il yönetimi ile 17 ilçe başkanı, yaptıkları basın açıklamasıyla partiden istifa ettiklerini açıkladı.