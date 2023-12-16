- Spor

Tom Lockyer maç esnasında fenalaştı!

Bournemouth-Luton Town maçı sırasında Luton kaptanı Tom Lockyer aniden yere yığıldı.
Tom Lockyer maç esnasında fenalaştı! mask

Bournemouth-Luton Town karşılaşması devam ederken, Luton kaptanı Tom Lockyer aniden yere yığıldı. Edinilen bilgiye göre futbolcunun durumu ciddiyetini koruyor..

16 Ara 2023 - 20:26 - Spor

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