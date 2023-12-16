- Gündem

Özel'den Erdoğan'a: "Gel Filistin'in kapısına dayanalım tüm dünyaya anlatalım"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a birlikte Filistin sınır kapısına dayanmayı teklif etti.
Özel'den Erdoğan'a: "Gel Filistin'in kapısına dayanalım tüm dünyaya anlatalım" mask

CHP lideri Özgür Özel, memleketi Manisa’da yaptığı konuşmada Filistin konusunun iç siyaset malzemesi yapıldığını belirterek Devlet Bahçeli ile Erdoğan’a da çağrıda bulundu. Özel, “Eğer cesaretin varsa ben hazırım. Valizim hazır. Zaten izin bekliyorum, Gazze’ye gideceğim. Gel Devlet Bahçeli’yi çağır, bütün partilerin genel başkanlarını çağır; hep beraber Refah Sınır Kapısı’na dayanalım, Filistin meselesini bütün dünyaya anlatalım” dedi.

(Sözcü)
# chp

16 Ara 2023 - 20:33 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.396.079 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL