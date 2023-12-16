Özel'den Erdoğan'a: "Gel Filistin'in kapısına dayanalım tüm dünyaya anlatalım"

CHP lideri Özgür Özel, memleketi Manisa’da yaptığı konuşmada Filistin konusunun iç siyaset malzemesi yapıldığını belirterek Devlet Bahçeli ile Erdoğan’a da çağrıda bulundu. Özel, “Eğer cesaretin varsa ben hazırım. Valizim hazır. Zaten izin bekliyorum, Gazze’ye gideceğim. Gel Devlet Bahçeli’yi çağır, bütün partilerin genel başkanlarını çağır; hep beraber Refah Sınır Kapısı’na dayanalım, Filistin meselesini bütün dünyaya anlatalım” dedi.

(Sözcü)