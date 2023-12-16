Dünya ilk başkenti Çukurbağ’da heykellere kadın imzası: Zuhal Uysal-Ebu Kılıç

Seramik sanatçıları Zuhal Uykal ve Ebru Kılıç, sergilerden sergilere koşturuyor, kendi işinde çalışıyor ve Artemis Sanat Atölyesi’nde öğrenci yetiştiriyor. Aslen Çukurbağlı olan yazarımız Hakan Yağcıoğlu’na bilgi veren Zuhal Uykal “Çukrubağ’da yer alan seramik üreten atölyemizde Ebru Kılıç ve Zuhal Uykal olarak sergilere hazırlık yapıyoruz. Atölyemizin adı Artemis Sanat Evi’dir. Bazen İzmit'te bazen de şehir dışında sergilere katılım sağlıyoruz. Heykel çalışmamla daha önce Bulgaristan'da da sergiye katıldım. Gün içerisinde çalışmaya devam ettiğimden atölyede her zaman olamıyorum. Doğum yerim İzmit değil ama ilçemi ve mahallemizi çok seviyorum” dedi.