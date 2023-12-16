Seramik sanatçıları Zuhal Uykal ve Ebru Kılıç, sergilerden sergilere koşturuyor, kendi işinde çalışıyor ve Artemis Sanat Atölyesi’nde öğrenci yetiştiriyor. Aslen Çukurbağlı olan yazarımız Hakan Yağcıoğlu’na bilgi veren Zuhal Uykal “Çukrubağ’da yer alan seramik üreten atölyemizde Ebru Kılıç ve Zuhal Uykal olarak sergilere hazırlık yapıyoruz. Atölyemizin adı Artemis Sanat Evi’dir. Bazen İzmit'te bazen de şehir dışında sergilere katılım sağlıyoruz. Heykel çalışmamla daha önce Bulgaristan'da da sergiye katıldım. Gün içerisinde çalışmaya devam ettiğimden atölyede her zaman olamıyorum. Doğum yerim İzmit değil ama ilçemi ve mahallemizi çok seviyorum” dedi.
- Kültür-Sanat
Dünya ilk başkenti Çukurbağ’da heykellere kadın imzası: Zuhal Uysal-Ebu Kılıç
Dünya tarihinin ilk başkenti ve zamanının dört büyük kentinden birinin mirası olan Çukurbağ (Nicomedia)’da sanatın çığlığı yükseliyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.