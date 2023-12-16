İMAMOĞLU YAZ SAATİ KAMPANYASI BAŞLATTI

Bugün ülke çapında bu çağır konuşuldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Ekrem İmamoğlu, “İnsanların psikolojisi bozuldu. Sabahın köründe yollarda dökülüyorlar. Çocuklar, veliler, depresyona girdi. İş verimi azaldı. Hiçbir güvenlik kalmadı. Ekonomik bir kazancı yok, tasarruf falan hikaye. Tam tersi zarar büyük” diyerek twett attı ve yoğun ilgi gördü.
İşte mesaj:
"@ekrem_imamoglu
Kararı alan ortada yok, kararın mantığı yok, tasarruf desen hiç yok...
Bu anlamsız #YazSaati uygulamasının hiçbir faydası olmadığı gibi, güvenlik sorununa yol açıyor, herkesi depresif hale getiriyor, çalışanı öğrenciyi güne kötü başlatıyor. ARTIK VAZGEÇİN BU UYGULAMADAN!"
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Zakir - Bu iblis.yarindsn sonra..hepimiz ermeniyiz kanpayasi da başlatır .
Sarhoş akşam çok içiyor..
Sabah kalkamiyor..
Zaten bekediyes ye uğradığı ds yok yaa..
Tam iblis bu...
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.