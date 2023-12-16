İMAMOĞLU YAZ SAATİ KAMPANYASI BAŞLATTI

Bugün ülke çapında bu çağır konuşuldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Ekrem İmamoğlu, “İnsanların psikolojisi bozuldu. Sabahın köründe yollarda dökülüyorlar. Çocuklar, veliler, depresyona girdi. İş verimi azaldı. Hiçbir güvenlik kalmadı. Ekonomik bir kazancı yok, tasarruf falan hikaye. Tam tersi zarar büyük” diyerek twett attı ve yoğun ilgi gördü.

İşte mesaj:

"@ekrem_imamoglu

Kararı alan ortada yok, kararın mantığı yok, tasarruf desen hiç yok...

Bu anlamsız #YazSaati uygulamasının hiçbir faydası olmadığı gibi, güvenlik sorununa yol açıyor, herkesi depresif hale getiriyor, çalışanı öğrenciyi güne kötü başlatıyor. ARTIK VAZGEÇİN BU UYGULAMADAN!"