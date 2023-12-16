TFF yakışanı yaptı

"Kocaelispor'un Teknik ve Futbol Şube Asbaşkanı Ekrem Can'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ekrem Can'ın cenazesi 16 Aralık Cumartesi (bugün) Karamürsel Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karamürsel Yeni Mezarlık'ta toprağa verilecek. Merhum Ekrem Can'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve Kocaelispor camiasına başsağlığı dileriz."
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# yeni, karamürsel
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.