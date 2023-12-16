16 Ara 2023 - 21:47- Spor G:

TFF yakışanı yaptı

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
TFF yakışanı yaptı mask
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"Kocaelispor'un Teknik ve Futbol Şube Asbaşkanı Ekrem Can'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ekrem Can'ın cenazesi 16 Aralık Cumartesi (bugün) Karamürsel Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karamürsel Yeni Mezarlık'ta toprağa verilecek. Merhum Ekrem Can'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve Kocaelispor camiasına başsağlığı dileriz."
# yeni, karamürsel

16 Ara 2023 - 21:47 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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