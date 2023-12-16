16 Ara 2023 - 21:49- Siyaset G:

Adanalı Zeydan Karalar için, Amasyalılar’a “memnun musunuz?” diye sordular? GEL DE BU ANKETLERE İNAN!..

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Adanalı Zeydan Karalar için, Amasyalılar’a “memnun musunuz?” diye sordular? GEL DE BU ANKETLERE İNAN!.. mask

Genel seçimler yaklaştıkça telefonla anket sistemi uygulamaya koyuldu. Bu sabah televizyonlarda yayınlanan anket skandalı herkesi yoku etti, güveni iyice azalttı, kahkaha attırdı. Adana Belediye Başkanı CHP’li Zeydan Karalar için anket çalışması yapıp bunu basınla paylaşmaya hazırlanan şirketlerin saçmalığın daniskası dedirtecek skandalı ortaya çıktı. Amasyalı babasına bu soruyu sorduklarını söyleyen spiker “Babam da şaşırıp, iyidir herhalde demiş. Şimdi bu anketi bize getirecek ve yayınlatacaklar” dedi.
# chp

16 Ara 2023 - 21:49 - Siyaset

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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