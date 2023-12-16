Adanalı Zeydan Karalar için, Amasyalılar’a “memnun musunuz?” diye sordular? GEL DE BU ANKETLERE İNAN!..

Genel seçimler yaklaştıkça telefonla anket sistemi uygulamaya koyuldu. Bu sabah televizyonlarda yayınlanan anket skandalı herkesi yoku etti, güveni iyice azalttı, kahkaha attırdı. Adana Belediye Başkanı CHP’li Zeydan Karalar için anket çalışması yapıp bunu basınla paylaşmaya hazırlanan şirketlerin saçmalığın daniskası dedirtecek skandalı ortaya çıktı. Amasyalı babasına bu soruyu sorduklarını söyleyen spiker “Babam da şaşırıp, iyidir herhalde demiş. Şimdi bu anketi bize getirecek ve yayınlatacaklar” dedi.
# chp
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.